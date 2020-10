Corey Crawford passe à l'Est

Corey Crawford poursuivra sa carrière avec les Devils du New Jersey.

Le gardien québécois a accepté un contrat de deux ans à un salaire moyen de 3,9 millions de dollars, vendredi soir.

Selon le site The Athletic, les Blackhawks de Chicago lui avaient offert un contrat d’un an et 3,5 millions $ en vue de la prochaine saison.

Deux fois vainqueur de la coupe Stanley, le Montréalais de 35 ans amènera une dose d’expérience chez Devils, qui ont fait confiance au jeune Mackenzie Blackwood la saison dernière.

Crawford a passé toute sa carrière avec les Hawks, qui l’ont repêché au deuxième tour (52e au total) en 2003.

Il a disputé 488 matchs avec l’équipe, qu’il a aidée à remporter la coupe Stanley en 2013 et en 2015.

Au cours de son long passage à Chicago, il a maintenu un dossier de 260-162-53, une moyenne de buts alloués de 2,45 et un taux d’efficacité de ,918.

Des commotions cérébrales l’ont passablement ralenti ces dernières années. Lors de la dernière campagne, en dépit d’une fiche de 16-20-3, il a présenté une moyenne de buts alloués de 2,77 et un taux d’efficacité de ,917.

Après avoir contracté la COVID-19 cet été, Crawford a maintenu un dossier de 4-5, une moyenne de 3,31 et un pourcentage d’arrêts de 90,7% lors des dernières séries éliminatoires.