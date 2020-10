Un autre honneur pour Kim Clavel

Le nom de la boxeuse québécoise Kim Clavel figure à une liste de 10 leaders de la prochaine génération publiée récemment par le magazine «Time».

En congé forcé en raison des mesures de confinement au printemps dernier, Clavel n’est pas restée les bras croisés lorsque l’un de ses combats a été annulé. Elle a choisi de s’impliquer dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 en exerçant comme infirmière, notamment dans les CHSLD.

«J’étais vraiment triste quand mon combat a été annulé, mais j’ai vu à la télévision que [le réseau de la santé] avait besoin d’aide, a dit Clavel à la publication américaine. Je suis le genre de personne qui ne peut rester à la maison quand je peux faire quelque chose. Alors j’ai envoyé mon CV et je suis allée travailler, parce que je sais que je peux faire une différence.»

«Comme infirmière, vous changez des vies, vous changez le monde. Même si les conditions sont vraiment difficiles, ça n'arrête jamais. Les infirmières sont l'armée de la santé.»

Un nouvel honneur

La Québécoise avait notamment reçu le prix Pat-Tillman, soulignant son implication dans la société, dans le cadre des ESPY Awards, le 21 juin.

Clavel (12-0, 2 K.-O.) devait défendre sa ceinture pour une première fois le 21 mars en finale d'un gala qui devait avoir lieu au Casino de Montréal avant d'être annulé. La Championne des poids légers de la NABF a retrouvé le ring le 21 juillet, lorsqu’elle a dominé l’Américaine Natalie Gonzalez (6-1, 1 K.-O.) d’un bout à l’autre pour signer une victoire par décision unanime des juges à Las Vegas. Il s'agissait par ailleurs d'un premier combat depuis qu'elle a joint les rangs du Groupe Yvon Michel (GYM) plus tôt cette année.

Depuis 2014, le magazine «Time» publie deux fois par année une liste de «jeunes qui ouvrent de nouvelles voies dans les domaines de la politique, du divertissement, de la mode, de la science, du sport et plus encore» et qui sont parvenus à avoir un impact réel sur le monde.