Un avertissement du clan Lemieux

Marc Ramsay connaît David Lemieux depuis assez longtemps pour savoir qu’il ne faut surtout pas «le chercher».

«Chose certaine, quand tu cherches David, tu le trouves très rapidement! D’autres ont déjà essayé par le passé et on a vu ce que ç’a donné», a-t-il lancé à l’émission JiC, jeudi, citant notamment en exemples Gary O’Sullivan et Curtis Stevens, tous deux battus par K.-O. par Lemieux. Voyez cette entrevue dans la vidéo ci-dessus.

Mercredi, Francy Ntetu a ajouté son nom à la liste en attaquant personnellement son rival de samedi à Shawinigan au cours d’un face à face explosif diffusé pendant JiC.

Durant leur duel verbal, Lemieux a promis sa bourse à Ntetu si ce dernier était toujours debout après la première moitié du combat.

Ramsay n’est cependant pas inquiet pour son protégé. La stratégie demeurera d’ailleurs la même.

«Ça aurait pu être problématique avec un autre boxeur. Mais David aime mettre de l’intensité du premier au dernier round. Il n’y a pas de repos avec lui. S’il a une chance de sortir Francy Ntetu de ses bottines, il va le faire. Il ne laissera pas passer le train!»

«C’est un défi intéressant»

L’expérimenté entraîneur ne prend toutefois pas Ntetu à la légère.

«Il faut prendre Francy au sérieux. C’est un vétéran qui n’a jamais reculé devant personne, que ce soit au niveau international ou amateur. Il représente un défi intéressant.»

En plus de Lemieux, Arslanbek Makhmudov et Lexson Mathieu seront les deux autres boxeurs d’Eye of the Tiger Management en action pour ce premier gala depuis le mois de février.

L’événement sera tenu à huis clos pour éviter la propagation de la COVID-19.