Le CH est-il dans le coup pour Taylor Hall?

Le Canadien de Montréal serait l’une des équipes favorites pour embaucher l’attaquant Taylor Hall, qui pourra tester le marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale dès vendredi midi.

La chaîne TVA Sports diffusera, vendredi, à compter de 11h une émission spéciale sur l'ouverture du marché des joueurs autonomes dans la LNH.

Selon la chaîne radiophonique TSN 1260, le Tricolore est au nombre de quelques formations qui tenteront d’attirer celui ayant terminé un contrat de sept ans et de 42 millions $. La même source avance que les Blue Jackets de Columbus et le Wild du Minnesota sont dans la course. Par ailleurs, le principal intéressé pourrait décider de sa nouvelle destination seulement en fin de semaine, voire lundi.

Hall a totalisé 16 buts et 36 mentions d’aide pour 52 points en 65 rencontres durant la dernière campagne, qu’il a entamée chez les Devils du New Jersey. Ceux-ci l’ont échangé aux Coyotes de l’Arizona le 16 décembre.

Depuis le début de sa carrière dans le circuit Bettman, le premier choix au repêchage de 2010 et récipiendaire du trophée Hart en 2017-2018 a récolté 563 points, dont 218 filets, en 627 affrontements du calendrier régulier.