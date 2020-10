Bouleversements au calendrier

La pandémie de coronavirus a contraint la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) à modifier son calendrier 2020-2021, repoussant une dizaine de rencontres de l’Armada de Blainville-Boisbriand, des Remparts de Québec et du Phoenix de Sherbrooke.

Les deux premières formations se trouvent en zone rouge et dans le cas de l’Armada, la situation est préoccupante, puisque 18 cas positifs au coronavirus ont été confirmés dans ses rangs, mercredi.

Ainsi, les deux duels de l’équipe laurentienne prévus contre les Olympiques de Gatineau vendredi et dimanche ont été reportés à une date indéterminée, tout comme ses visites chez les Huskies de Rouyn-Noranda les 16 et 17 octobre. Pour leur part, les Remparts doivent renoncer à leurs matchs du weekend face aux Saguenéens de Chicoutimi et aux Cataractes de Shawinigan.

Quant au Phoenix, dernier rival de l’Armada, quatre de ses parties ont été déplacées. Jeudi et vendredi, il devait accueillir les Huskies, avant un passage du côté de Val-d’Or pour des duels contre les Foreurs les 16 et 17 octobre.