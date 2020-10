Que vaut Alexis Lafrenière à «NHL 21»?

Premier joueur sélectionné au plus récent repêchage de la Ligue nationale de hockey et nouveau membre des Rangers de New York, le Québécois Alexis Lafrenière s’est vu décerner une note de 82 au jeu vidéo «NHL 21», d’EA Sports.

Rares sont les joueurs de première année à recevoir une note aussi haute dès leurs débuts dans le circuit Bettman. L’ailier gauche originaire de Saint-Eustache sera l’une des cartes qu’utiliseront probablement beaucoup d’amateurs du jeu.

Avec 82, Lafrenière est encore bien loin du top 50, dévoilé cette semaine par EA Sports, où la note minimale est de 88. Le joueur de centre des Oilers d’Edmonton Connor McDavid est premier, lui qui a reçu une superbe note de 95.

Cependant, l’ancien de l’Océanic de Rimouski est loin devant celui qui a été choisi deuxième à l’encan 2020. Repêché par les Kings de Los Angeles, Quinton Byfield montre une note de «seulement» 77.

Le jeu «NHL 21» sera disponible pour les amateurs du monde entier le 16 octobre prochain.