«Il leur manquait un morceau comme Anderson» - Domi

L’attaquant Max Domi, échangé du Canadien aux Blue Jackets de Columbus la veille, est revenu mercredi sur son passage avec le Tricolore et il ne fait pas de doute que sa relation avec l’entraîneur-chef Claude Julien n’était pas au beau fixe.

Au cours d’une vidéoconférence à laquelle plusieurs journalistes montréalais ont assisté, l’ex-numéro 13 du Canadien a été questionné sur ses interactions avec Julien, qui avait réduit son temps d’utilisation en séries éliminatoires. D’ailleurs, les observateurs soulignaient régulièrement sa présence au sein du quatrième trio, un signe évident de l’insatisfaction du pilote relativement à sa performance.

Sa réponse, aussi évasive soit-elle, est malgré tout évocatrice du malaise entre les deux hommes.

«Je ne veux pas m’embarquer là-dedans, [...] mais je lui souhaite le mieux, comme pour tous les membres de l’organisation», a déclaré Domi, qui a parlé d’un manque de communication.

«J’ai aimé porter ce chandail pendant deux saisons, a-t-il ajouté. C’était un honneur. Cependant, je dois fermer ce chapitre et je suis heureux de me retrouver à Columbus avec une bonne équipe.»

Aussi, le joueur d’avant s’est dit heureux pour le CH et pour son ami Josh Anderson, qu’il a côtoyé chez les Knights de London, dans la Ligue junior de l’Ontario.

«Il leur manquait un morceau comme Andy et maintenant, ils l’ont en main», a-t-il admis.

Nouveau départ

Maintenant que son séjour dans la métropole québécoise est terminé, Domi préfère regarder en avant. Il est déjà enthousiaste à l’idée d’évoluer au sein d’un groupe dynamique comprenant Pierre-Luc Dubois, notamment.

Celui qui portera le numéro 16 en Ohio croit pouvoir aider sa nouvelle équipe rapidement, entre autres en améliorant son avantage numérique; en 2019-2020, les Jackets ont pris le 27e rang de la Ligue nationale avec un pourcentage d’efficacité de 16,4 %.

«Il n’y a aucun doute dans mon esprit que ce jeu de puissance fonctionnera et je suis excité à l’idée d’y contribuer de toutes les façons possibles, a-t-il dit. Columbus est dans le coup et est prêt à gagner la coupe Stanley. [...] Peu importe comment je peux aider ce club et faire ma part, lui permettre de devenir champion constitue l’objectif. C’est un groupe spécial et je suis reconnaissant d’en faire partie, tout en m’estimant chanceux.»