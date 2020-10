Roland-Garros: une qualifée dans le carré d'as

L'Argentine Nadia Podoroska, 131e mondiale, est devenue mardi la première joueuse issue des qualifications à atteindre les demi-finales de Roland-Garros, après avoir éliminé l'Ukrainienne Elina Svitolina (5e), 6-2, 6-4.

Âgée de 23 ans, Podoroska, qui joue pour la première fois le tableau principal du Majeur parisien, affrontera Iga Swiatek (54e) ou Martina Trevisan (159e et également issue des qualifications) pour une place en finale.

«Les temps sont difficiles en ce moment en Argentine à cause la pandémie, alors j'espère amener un peu de joie», a-t-elle déclaré avant de quitter le court Philippe-Chatrier.

Née à Rosario dans une famille d'origine ukrainienne, elle a plus l'habitude de jouer les tournois ITF (circuit inférieur) que d'arpenter les grands courts du circuit WTA et des Grands Chelems. Et elle n'avait encore jamais joué contre une joueuse du Top 20 mondial.

Avant de venir à Paris, elle avait remporté le tournoi ITF de Saint-Malo, en France, doté de 60.000 dollars, pour un gain total en carrière depuis qu'elle est devenue professionnelle en 2011, de 301.547 dollars (256.425 euros). Elle a plus que doublé ce gain en atteignant les demies de Roland-Garros.

Mardi, elle est également devenue la première Argentine à atteindre les demies à Paris depuis Paola Suarez en 2004.

Danielle Collins, dernière qualifiée pour les quarts

L'Américaine Danielle Collins, 57e mondiale, s'est qualifiée mardi pour les quarts de finale en éliminant la Tunisienne Ons Jabeur (35e) 6-4, 4-6, 6-4 et affrontera sa compatriote Sofia Kenin pour une place en demies.

Le match entre Collins et Jabeur, le dernier 8e du tableau féminin, devait se jouer lundi, mais la pluie a empêché sa tenue et il a été reprogrammé mardi en début de programme.

«Je dirigeais la partie jusqu'à 6-3, 3-0 et puis elle a commencé à faire des amorties et des coups auxquels je ne m'attendais pas», a reconnu l'Américaine de 26 ans.

"Il a fallu que je puise dans mes réserves et que je reste positive», a ajouté la joueuse qui est entraînée depuis la semaine dernière par Nicolas Almagro, ancien N.9 mondial qui a pris sa retraite de joueur en 2019.

Collins qui a notamment battu en 8es de finale la lauréate 2016 Garbine Muguruza après avoir perdu la première manche, accède pour la première fois aux quarts à Roland-Garros où elle n'avait jamais dépassé le 2e tour en deux participations jusque-là.

Le tirage ne l'avait toutefois pas beaucoup favorisée: elle avait été éliminée dès son entrée en lice en 2018 par Caroline Wozniacki, alors 2e mondiale, puis avait perdu au 2e tour l'an dernier face à la future lauréate Ashleigh Barty.

Son meilleur résultat en Majeur jusque-là est sa demi-finale à l'Open d'Australie 2019. Elle avait alors atteint dans la foulée le 23e rang mondial, son meilleur classement à ce jour.

Venue sur le tard sur le circuit après avoir privilégié ses études, elle n'avait pas remporté le moindre match en Grand Chelem en cinq tentatives avant le Majeur australien l'an dernier.