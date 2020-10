Les Red Bulls ont officiellement un nouveau mentor

Les Red Bulls de New York ont confirmé mardi l’embauche de Gerhard Struber à titre d’entraîneur-chef.

Selon ce qu’avait rapporté la chaîne Sky Austria le 27 septembre, l’Autrichien a signé un contrat de trois ans. La même source précisait que la formation new-yorkaise a déboursé 2,3 millions $ pour obtenir ses droits.

L’ancien joueur travaillait avec le club anglais Barnsley FC en deuxième division. Il n’en sera pas à une première aventure avec Red Bull, car il a terminé sa carrière de joueur avec le Red Bull Salzbourg en 2008 pour ensuite amorcer sa carrière d’instructeur avec ce même club au sein des programmes de développement (U-15, U-16 et U-19). Il a ensuite dirigé le FC Liefering, l’équipe affiliée en deuxième division autrichienne.

«Gerhard est un entraîneur brillant et nous sommes heureux de l’accueillir. Son style de jeu et son expérience dans le développement des jeunes cadrent bien avec notre philosophie. Mais avant tout, c’est une personne conforme à notre façon de voir les choses», a affirmé dans un communiqué le directeur sportif de Red Bull, Kevin Thelwell.

«Je regarde vers l’avant afin de mieux connaître ma nouvelle équipe le plus tôt possible, a ajouté le nouvel entraîneur-chef. Nous voulons atteindre des objectifs très élevés ensemble et développer de manière intelligente.»

Les Red Bulls de New York ont congédié leur pilote Chris Armas il y a quelques semaines et Bradley Carnell assurait l’intérim depuis ce temps. Dans l’Association de l’Est de la Major League Soccer, ils occupent le septième rang avec une fiche de 6-7-2 et 20 points.