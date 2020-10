«Il sera notre gardien partant»

À l’aube du repêchage amateur qui comporte souvent son lot de transactions inattendues, le directeur général des Maple Leafs de Toronto, Kyle Dubas, a été clair sur un sujet, lundi: Frederik Andersen sera le gardien numéro 1 de l’équipe la saison prochaine.

«À l’heure actuelle, je prévois qu’il sera le partant pour notre formation», a affirmé Dubas au cours d’un point de presse tenu en avant-midi.

Conséquemment, cela pourrait faire taire une bonne partie des rumeurs envoyant le Danois de 31 ans sous d’autres cieux. L’ancien des Ducks d’Anaheim n’a pu aider les Leafs à gagner une seule série éliminatoire depuis ses débuts dans la Ville Reine en 2016-2017. Au cours de la dernière campagne, il a conservé une fiche de 29-13-7, une moyenne de buts alloués de 2,85 et un taux d’efficacité de ,909.

Lors de la ronde qualificative face aux Blue Jackets de Columbus, Andersen a présenté des statistiques nettement plus intéressantes - moyenne de 1,84 et taux de ,936 -, mais les siens se sont inclinés en cinq matchs. Son contrat de cinq ans et de 25 millions $ prendra fin en 2021.