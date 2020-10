Donato passe aux Sharks

Le Wild du Minnesota a échangé lundi l’attaquant Ryan Donato aux Sharks de San Jose en retour d’un choix de troisième tour au repêchage de 2021, tandis que son gardien Devan Dubnyk pourrait aussi se retrouver avec la formation californienne par le biais d’une autre transaction.

C’est ce qu’a indiqué en avant-midi le site The Athletic à propos de Dubnyk, qui pourrait changer d’adresse en fin de journée.

Celui-ci doit écouler en 2020-2021 la dernière année d’un contrat de six ans et de 26 millions $. L’homme de 34 ans a présenté une fiche de 12-15-2, une moyenne de buts alloués de 3,35 et un taux d’efficacité de ,890 au cours de la dernière saison. Il n’a pas disputé une seule rencontre lors de la série qualificative face aux Canucks de Vancouver et le directeur général du Wild, Bill Guerin, avait aussi admis son insatisfaction relativement au travail de ses gardiens en 2019-2020.

Quant à Donato, il avait été acquis des Bruins de Boston dans le troc envoyant Charlie Coyle au Massachusetts le 20 février 2019. Il a totalisé 14 buts et neuf aides pour 23 points en 62 sorties lors du dernier calendrier régulier.

Par ailleurs, le choix de troisième ronde compris dans l’échange est celui que les Sharks ont obtenu des Penguins de Pittsburgh en retour de Patrick Marleau plus tôt cette