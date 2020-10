Henrik Lundqvist a fait son choix

Le gardien Henrik Lundqvist a certes vu son contrat racheté par les Rangers de New York mercredi dernier, mais il n’a pas l’intention de se tourner les pouces à la maison durant la prochaine campagne.

Les admirateurs du Suédois de 38 ans seront heureux d’apprendre que leur favori a pris la parole sur son compte Twitter afin de clarifier ses intentions, dimanche.

«J’aime encore compétitionner. J’adore toujours ce sport et je veux gagner», a-t-il écrit.

Lundqvist a pris la voie d’évitement à New York, où les Rangers peuvent compter sur Igor Shesterkin et Alexandar Georgiev devant le filet. Ayant conservé une fiche de 10-12-3, une moyenne de buts alloués de 3,16 et un taux d’efficacité de ,905 en 2019-2020, il a perdu son poste de numéro 1 durant les derniers mois du calendrier régulier.

Toutefois, «King Henrik» a eu droit à deux départs contre les Hurricanes de la Caroline en séries, subissant la défaite à chaque fois. Il aurait eu droit à 8,5 millions $ si son entente n’avait pas été rachetée; celle-ci devait prendre fin en 2021.