Les Blue Jays en quête d’un joueur d’impact

Bien que son club ait profité du format à 16 équipes et atteint les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016, le directeur général des Blue Jays de Toronto Ross Atkins ne compte pas s’arrêter là. Afin d’aider sa formation à passer à un niveau supérieur, il explore présentement ses options pour ajouter des joueurs d’impact.

Peu après l’élimination des Jays face aux Rays de Tampa Bay au premier tour, Atkins a exprimé le désir d’aller chercher un lanceur de premier plan pendant la saison morte sur le marché des joueurs autonomes.

«Je crois qu’on peut ajouter à l’équipe un joueur de talent qui a un très grand impact», a dit Atkins, vendredi, à MLB.com.

«Nous allons continuer de penser à la manière dont nous pouvons bâtir à partir de ce groupe et on espère pouvoir trouver un joueur qui sera à la fois complémentaire et qui aura un impact réellement élevé.»

Parmi les lanceurs de premier plan qui sont joueurs autonomes, Atkins pourrait tenter d’obtenir un partant comme Trevor Bauer ou James Paxton ou encore un releveur de la trempe de Liam Hendriks, Alex Colome ou Kirby Yates. Au sein de sa propre équipe, il devra décider s’il souhaite retenir le artilleurs Taijuan Walker, Robbie Ray et Chase Anderson qui sont tous joueurs autonomes.

Une transaction possible

Atkins n’exclut pas la possibilité d’un échange s’il n’obtient pas ce qu’il veut sur le marché des joueurs autonomes.

«Comme toujours, une des variables les plus importantes dans le processus sera l’argent. La pandémie de COVID-19 a fait mal aux finances des différentes équipes de plusieurs manières, ce qui crée beaucoup d’incertitudes à l’approche du marché des joueurs autonomes», a reconnu Atkins.

«Certains pensent que ça pourrait ouvrir le marché des échanges, puisque les clubs pourraient être plus enclins à utiliser leurs espoirs que leur argent pour aller chercher des joueurs de talent en vue de 2021.»