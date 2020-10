Kittle devrait y être

L’ailier rapproché George Kittle devrait être de la formation des 49ers de San Francisco dimanche, lorsqu’ils affronteront les Eagles de Philadelphie.

C’est ce qu’avançait le réseau NFL Network, vendredi.

Kittle s’est blessé à un genou en début de saison, lui qui a uniquement disputé le premier affrontement des siens en 2020. Lors de ce match, une défaite de 24 à 20 contre les Cardinals de l’Arizona, l’athlète de 26 ans a attrapé quatre ballons pour 44 verges de gains.

Cette semaine, le produit de l’Université de l’Iowa a participé à tous les entraînements des «Niners».

L’an passé, il avait montré le troisième plus haut total de verges amassées parmi l’ensemble des ailiers rapprochés de la NFL. Il avait d’ailleurs reçu une invitation pour le Pro Bowl et été choisi parmi la première équipe d’étoiles du circuit Goodell.

Les 49ers sont particulièrement incommodés par les blessures cette saison. Contre les Eagles, ils seront de nouveau privés du quart-arrière Jimmy Garoppolo et du porteur de ballon Raheem Mostert. Le deuxième ailier rapproché de l’équipe, Jordan Reed, est aussi à l’infirmerie. Il ratera six à huit semaines d’activités, et ce, en raison d’une blessure à un genou.

Sam Darnold a joué blessé

Le quart-arrière des Jets de New York Sam Darnold a disputé une grande majorité de l’affrontement de jeudi soir blessé à une épaule.

C’est ce qu’a révélé l’entraîneur-chef du club new-yorkais, Adam Gase, lors de son point de presse suivant le revers de 37 à 28 subi contre les Broncos de Denver.

Vers la fin du premier quart de ce duel, Darnold a été projeté au sol et a été contraint de quitter le terrain. Il a ensuite été examiné par les médecins de l’équipe dans le vestiaire, pendant que le vétéran Joe Flacco le remplaçait derrière le centre.

Le joueur de troisième année est finalement revenu dans la rencontre, mais n’a pas connu énormément de succès. Il a complété 23 de ses 42 tentatives de passes pour des gains de 230 verges. Il n’a jamais trouvé la zone payante avec l’un de ses relais ni été victime d’un larcin.

Les Jets, qui n’ont toujours pas connu le plaisir de la victoire en 2020, tenteront de remédier à cette situation dans une dizaine de jours contre les Cardinals de l’Arizona.