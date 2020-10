La XFL reviendra, mais pas tout de suite

Le copropriétaire de la XFL Dwayne «The Rock» Johnson a révélé jeudi que le circuit de football professionnel reprendra ses activités au printemps 2022.

L’acteur de renom a écrit quelques lignes sur son compte Twitter avec un enthousiasme évident.

«En tant que propriétaires, nous sommes fiers de convier nos joueurs, nos entraîneurs, nos villes et nos partisans de la XFL à une saison 2022 pour le moins électrique. Ce sera une dure bataille, mais on est affamé et personne ne va travailler plus fort que nous. C’est une organisation de culture et de passion ayant des objectifs», a-t-il rédigé.

Ancien joueur de football, Johnson a mis la main sur la ligue au début août en compagnie de Gerry Cardinale, de la compagnie RedBird Capital, moyennant la somme approximative de 15 millions $. Les deux hommes avaient offert un montant identique peu avant une vente aux enchères, la ligue ayant déclaré faillite en avril, au moment où sa campagne 2020 était interrompue par la COVID-19.

La XFL était auparavant détenue par le grand patron de la World Wrestling Entertainment, Vince McMahon.