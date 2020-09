Rafael Nadal toujours intraitable

Le N.2 mondial Rafael Nadal n'a laissé échapper que quatre jeux au deuxième tour de Roland-Garros face à l'Américain Mackenzie McDonald (236e), dévoré 6-1, 6-0, 6-3 mercredi.

Nadal, maître des lieux à Roland-Garros où il a triomphé douze fois, s'accommode jusque-là très bien des conditions automnales de cette édition 2020 qu'il redoutait.

Sur le court Central mercredi après-midi, il a affiché un excellent bilan de 31 coups gagnants pour 15 fautes directes, a converti sept des huit balles de bris qu'il s'est procurées et n'en a concédé aucune. Le tout en 1h40 pile.

«Rafa" affrontera l'Italien Stefano Travaglia, qui a défait en cinq manches le Japonais Kei Nishikori, pour une place en huitièmes de finale.

A la reprise du circuit ATP mi-août après cinq mois d'interruption forcée en raison de la pandémie de Covid-19, l'Espagnol avait préféré renoncer à la mini-tournée américaine Cincinnati-US Open concentrée à New York.

Il n'a repris la compétition qu'il y a deux semaines à Rome, où l'Argentin Diego Schwartzman l'a stoppé dès son troisième match, en quart de finale.

S'il était sacré une fois de plus sur la terre battue parisienne, Nadal égalerait le record de vingt couronnes majeures établi par Roger Federer.

Thiem au 3e tour après avoir sauvé 3 balles de manche

L'Autrichien Dominic Thiem, récent vainqueur de l'US Open, s'est qualifié mercredi pour le 3e tour de Roland-Garros en sauvant trois balles de set en faveur de l'Américain Jack Sock, battu 6-1, 6-3, 7-6 (8-6).

Thiem affrontera au tour suivant le Norvégien Casper Ruud.

Sock, ex-N.8 mondial (en 2017) retombé au 310e rang, s'est progressivement hissé au niveau du double finaliste de Roland-Garros, qu'il n'avait encore jamais croisé sur terre battue. Jusqu'à se procurer trois balles de set dans le brus d'égalité de la troisième manche, en menant 6-3.

Mais un as et quatre points supplémentaires plus tard, c'est Thiem qui a conclu en 2h22, s'économisant ainsi pour la suite de la quinzaine parisienne. «Je suis très content d'être passé et c'est une très bonne victoire en trois sets pour moi», a réagi la tête de série N.3.

Sock «jouait très bien à partir du 2e set», a ajouté Thiem. «J'ai eu de la chance de sauver trois balles de set.»