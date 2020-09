Aaron Rodgers dévoile un de ses petits trucs

Le quart-arrière des Packers de Green Bay Aaron Rodgers a avoué mercredi qu’il avait feint à plusieurs reprises des ennuis de communication radio pour choisir lui-même les jeux à effectuer.

Le vétéran de 36 ans, invité huit fois au Pro Bowl, a révélé au micro de la baladodiffusion «The Pat McAfee Show» qu’il avait déjà eu de véritables ennuis d’équipement dans sa carrière, mais qu’il en avait inventé «à une tonne de reprises».

La technologie aurait d’ailleurs commencé à faillir plus souvent depuis l’arrivée de l’entraîneur-chef Matt LaFleur l’année dernière.

«De temps en temps, c'est réel, a dit Rodgers. Je ne peux pas y croire, et LaFleur pensait que je faisais des bêtises. Le casque a probablement cessé de fonctionner trois fois et il ne le croyait pas. [...] J’en ai inventé une entre la deuxième et la troisième.»

Rodgers a mené les Packers à trois victoires en autant de parties cette saison, complétant 67 % de ses passes pour 887 verges. Il a rejoint neuf fois ses coéquipiers dans la zone des buts sans subir la moindre interception.