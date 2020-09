Les «Sens» pourraient échanger le cinquième choix

Les Sénateurs d’Ottawa étudieront sérieusement la possibilité d’échanger la cinquième sélection au total du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey.

C’est ce qu’a révélé le recruteur en chef des «Sens», Trent Mann, au quotidien «Ottawa Sun», mardi.

Rappelons que l’équipe de la capitale fédérale détient également le troisième choix au total.

«Ça va dépendre de ce qui se passe avant notre sélection. Nous devons être prêts pour plusieurs situations, ce qui inclut un scénario où quelqu’un veut s’avancer et parler au cinquième rang. Si c’est le cas, il faudra évaluer ce que nous pouvons obtenir en retour», a-t-il dit.

«Notre personnel de recruteurs doit être prêt à cette éventualité, a poursuivi Mann. Nous avons le luxe d'avoir les troisième et cinquième choix.» Considérant l’importance de ce repêchage pour notre organisation, nous devons écouter et être prêts pour toutes les possibilités. Les autres équipes vont appeler et Pierre [Dorion, le DG des Sénateurs] a déjà mentionné qu'il allait être à l'écoute.»

En plus de ses deux choix hâtifs, les «Sens» parleront au 28e échelon, ainsi que quatre fois en deuxième ronde. Au total, Ottawa détient 13 choix de repêchage pour l’encan qui se déroulera de façon virtuelle les 6 et 7 octobre prochain.