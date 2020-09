Roland-Garros: bon début pour Serena Williams

Serena Williams a eu besoin d'un set pour se mettre en jambes au premier tour de Roland-Garros lundi contre sa compatriote Kristie Ahn (102e), finalement battue en deux manches 7-6 (2), 6-0.

La championne américaine, qui a fêté ses 39 ans samedi, est lancée une fois de plus à la conquête du record absolu de 24 trophées en Grand Chelem détenu par l'Australienne Margaret Court.

À lui seul, le premier set a duré 72 minutes. Williams, legging, jupe et haut à manches longues noirs, y a été menée 4-2, puis 5-4 service à suivre pour Ahn, avant de s'en sortir au jeu décisif. Son adversaire n'a plus inscrit le moindre jeu ensuite.

«C'est différent, a-t-elle dit de cette édition 2020 de Roland-Garros exceptionnellement automnale. Il n'y a pas beaucoup de spectateurs, mais c'est bien qu'il y en ait quelques-uns, c'est sympa.»

«Les derniers tournois que j'ai joués, il n'y avait personne», a-t-elle rappelé.

La cadette des soeurs Williams sera opposée au deuxième tour à la revenante bulgare Tsvetana Pironkova, qu'elle a récemment battue en quarts de finale des Internationaux des États-Unis.

Svitolina passe sans problème au 2e tour

L'Ukrainienne Elina Svitolina, 5e mondiale et tête de série N.3, s'est qualifiée pour le 2e tour de Roland-Garros en battant la Russe Varvara Gracheva (94e) en deux manches 7-6 (2), 6-4, en un peu plus d'une heure et demie, lundi.

«Ce n'était pas facile. J'ai mené dans le premier set, mais elle a mieux tapé dans la balle par la suite. À la fin j'ai mieux joué, j'ai trouvé un meilleur rythme», a expliqué Svitolina sur le court Suzanne-Lenglen après sa qualification.

L'Ukrainienne s'est hissée à deux reprises en quarts de finale de Roland-Garros, en 2015 et en 2017, et a atteint deux demi-finales de Grand chelem à Wimbledon et à aux Internationaux des États-Unis en 2019.

Pour une place au 3e tour, Svitolina (26 ans) devra se défaire de la Mexicaine Renata Zarazua (184e mondiale), joueuse issue des qualifications et qui a sorti la Française Elsa Jacquemot (525e) au 1er tour en deux sets (6-1, 6-2).

Vondrousova, finaliste en 2019, tombe d'entrée

Trois petits jeux et puis s'en va: la Tchèque Marketa Vondrousova, 19e mondiale et finaliste l'an dernier à Roland-Garros, s'est inclinée dès le premier tour lundi face à la jeune Iga Swiatek, 19 ans et 54e mondiale, 6-1, 6-2.

Au prochain tour, la Polonaise sera opposée à la Taïwanaise Hsieh Su-wei, 63e mondiale, qui a battu la qualifiée autrichienne Barbara Haas au premier tour.