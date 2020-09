Les Blackhawks rapatrient un franc-tireur

Les Blackhawks de Chicago ont rapatrié l’attaquant Brandon Pirri en envoyant Dylan Sikura aux Golden Knights de Vegas, lundi.

Pirri en sera à un deuxième séjour avec le club de l’Illinois, qui l’avait repêché en deuxième ronde du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2009.

En 275 parties avec les Blackhawks, les Panthers de la Floride, les Ducks d’Anaheim, les Rangers de New York et les Knights, il a cumulé 72 buts et 121 points.

Sikura a quant à lui touché la cible une fois en 47 matchs répartis au cours des trois dernières campagnes avec les Blackhawks. Il a ajouté 13 mentions d’aide.

Les deux hommes doivent encore écouler une année à leur contrat respectif. Ils touchent annuellement moins de 800 000 $.