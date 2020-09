Alors qu’il tentera d’obtenir un poste à temps plein la saison prochaine avec les Sénateurs d’Ottawa, le défenseur Christian Wolanin est prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Et il croit que son équipe est prête, elle aussi, à gravir les échelons.

«On a fini de reconstruire, a dit le joueur de 25 ans au réseau TSN dimanche. Nous pouvions dire que nous étions en reconstruction pendant une année ou deux, mais c’est le moment de tourner la page, de devenir une formation gagnante et de redevenir l’équipe que nous avons déjà été.»

Wolanin, qui a été limité à trois matchs la saison dernière en raison d’une blessure à une épaule, n’a pas caché que les récents départs des vétérans Craig Anderson, Mark Borowiecki et Bobby Ryan l’ont attristé. Mais à l’instar de ses coéquipiers, il devra passer rapidement à autre chose.

«J’étais triste, a reconnu le natif de Québec. Je leur ai dit [à Anderson et Ryan] que j’étais réellement triste et qu’ils allaient nous manquer. Les deux m’ont souhaité bonne chance, ont dit que c’était les affaires et qu’il était temps qu’on se mette à gagner avec tous les jeunes talents que nous avons.»

«On doit se concentrer à gagner des matchs. Les jeunes joueurs doivent jouer leurs rôles du mieux qu’ils le peuvent et nous devons faire ce que nous avons à faire», a-t-il ajouté.

Un moment important

Wolanin reconnaît néanmoins que le prochain repêchage sera très important pour les Sénateurs, eux qui possèderont les troisième et cinquième sélections le 6 octobre prochain. La formation d’Ottawa aura également un troisième choix lors de cette première ronde, soit le 28e.

«Je ne veux pas dire que je ne suis pas excité à propos du repêchage, mais ça se produit chaque année et chaque année, il y a de la nouvelle compétition pour garder mon poste, a dit le défenseur. Je suis surtout excité qu’on tourne la page. Assez, c’est assez avec la reconstruction. [...] Mais je sais que c’est important [le repêchage] et chaque nouvelle pièce sera un bon ajout.»