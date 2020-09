L'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal, Thierry Henry, a annoncé que le gardien Evan Bush sera échangé à un autre club de la MLS, dimanche, lors de son point de presse suivant la défaite de 4-1 de son équipe aux mains des Red Bulls de New York.

Quelques heures plus tard, le journaliste Vincent Destouches a affirmé que le gardien prendra la direction de Vancouver, lui qui a été envoyé aux Whitecaps.

Je confirme. À Vancouver, Bush va retrouver Marc Dos Santos, Youssef Dahha… et Maxime Crépeau, qui est blessé pour encore quelques semaines. Il ne prendra pas l’avion du retour à Montréal avec ses (anciens) coéquipiers. #IMFC #VWFC https://t.co/HcppdCVpH6 — Vincent Destouches (@100_Soccer) September 28, 2020

On ne sait toujours pas ce que l'Impact obtient en retour du portier de 34 ans.

Bush était absent du groupe des 18 pour le match de dimanche et le club n'avait pas fourni d'explications. Questionné à ce sujet, Henry a simplement dit «il va y avoir un trade, voilà, tout simplement».

L'entraîneur n'a d'ailleurs pas voulu s'éterniser sur la question.

«Je sais qu'Evan a rendu de grands services au club, mais je préfère parler du match», a-t-il résumé.

Membre de l'Impact depuis 2011, Bush a disputé pas moins de 176 matchs avec l'équipe en MLS.

Henry mentionnait d'ailleurs qu'il était difficile pour le club d'amener du sang neuf alors que clairement, la fatigue se fait ressentir au sein du groupe de joueurs, avant de répondre à la question sur Bush.

«On savait déjà que ça allait être dur», a mentionné l'entraîneur au sujet de la défaite de 4-1 contre les Red Bulls.

«Il y a des joueurs blessés, a-t-il ajouté. On est loin des familles. On ne joue pas à la maison. (...) Un peu de fatigue physique et surtout mentale. On va devoir gérer ça. On a perdu Luis (Binks, expulsé en sûrement suspendu). Jouer sans Romell et sans Saphir (Quioto et Taïder, blessés), ça nous a donné un coup, donc voilà. Il ne faut chercher d'excuse quand même, parce que les buts qu'on prend sont assez faciles à gérer.»