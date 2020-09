Ottawa se joint à la Ligue Frontier

La rumeur courait déjà, puis la Ligue Frontier a confirmé, vendredi, qu’elle accueillerait la ville d’Ottawa à titre de marché d’expansion dès la prochaine saison.

Après les Capitales de Québec et les Aigles de Trois-Rivières, Ottawa deviendra la troisième équipe en territoire canadien et la 15e franchise de la Ligue Frontier.

Rappelons qu’Ottawa comptait autrefois sur la présence des Champions dans la Ligue Can-Am, mais cette équipe ne devait pas, en 2020, se joindre à la Ligue Frontier, comme les Capitales et les Aigles. Les Champions éprouvaient en effet certains problèmes financiers.

La nouvelle équipe de la Ville d’Ottawa sera gérée par Sam Katz et l’Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG). Le club sera en action au Parc Raymond Chabot Grant Thornton. Situé en plein cœur de la capitale fédérale, le parc RCGT a ouvert ses portes en 1993 alors qu’il était le domicile des Lynx d’Ottawa, successivement l'équipe de niveau AAA des Expos de Montréal, des Orioles de Baltimore et des Phillies de Philadelphie.

L’Ottawa Sports and Entertainment Group est également propriétaire et gestionnaire du Rouge et Noir d’Ottawa dans la Ligue canadienne de football (LCF) et des 67’s d’Ottawa dans la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL).