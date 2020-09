Byfuglien suscite beaucoup d'intérêt

Plusieurs équipes de la Ligue nationale de hockey auraient exprimé de l’intérêt envers l’ancien défenseur des Jets de Winnipeg Dustin Byfuglien en vue de la prochaine saison, mais celui-ci pourrait choisir de ne pas revenir du tout.

Selon le journaliste Andy Strickland, les clubs intéressés se seraient fait dire que Byfuglien était un cas très douteux pour la saison 2020-2021.

L’arrière de 35 ans et les Jets ont mis fin à leur collaboration de près de 10 ans en avril dernier. «Big Buff» avait choisi de ne pas se présenter au camp d’entraînement pour la plus récente campagne et avait fait une croix sur son salaire de 7,6 millions $.

Byfuglien a subi une blessure à une cheville qui a nécessité une opération en avril 2019. Le camp du défenseur a ensuite avancé qu’il n’avait pas reçu son plein salaire pour l’année alors que les Jets ont assuré qu’il était en pleine forme lors de son examen de santé.

Il n’a donc pas joué depuis la saison 2018-2019.

En carrière, le natif du Minnesota a amassé 117 buts et 348 mentions d’aide pour 525 points en 869 parties dans l’uniforme des Jets, des Thrashers d’Atlanta et des Blackhawks de Chicago.