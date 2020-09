Villes-bulles : un avis différent de Nicolas Roy

Malgré toutes les rumeurs folles qui circulent sur ce qui se passait dans les bulles de Toronto et Edmonton, l’attaquant des Golden Knights de Vegas, Nicolas Roy parle positivement de cette expérience même si ce ne fut pas facile par moment.

«Ce sont des moments difficiles, surtout pour les familles. C’est vraiment beaucoup de sacrifices pour les joueurs, mais dans notre équipe, tout le monde était prêt à relever le défi. On voulait se rendre jusqu’au bout».

Même si Vegas s’est incliné devant les Stars en finale de l’Ouest, l’ambiance est demeurée positive tout au long du processus.

«Il y avait un groupe de vétérans qui ont décidé d’organiser des activités. Il y avait des tournois de poker, parfois des soirées cinéma et évidemment on regardait beaucoup de matchs des autres séries».

Celui qui a 28 matchs d’expérience en saison régulière et surtout 20 parties en séries éliminatoires est revenu sur l’épineux dossier des gardiens de buts, alors que l’entraîneur-chef Peter DeBoer alternait souvent entre Robin Lehner et Marc-André Fleury.

«Ça ne nous a pas dérangé. On a laissé ça de côté et on s’est concentrés sur ce qu’on pouvait contrôler. Nous étions en confiance, peu importe lequel des deux était devant le filet».

