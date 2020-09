Saison terminée pour Bianca Andreescu

La Canadienne Bianca Andreescu a annoncé mardi qu’elle ne reviendra pas au jeu en 2020.

Pour la championne des Internationaux des États-Unis 2019, il s’agit d’une conclusion logique, elle qui avait renoncé au tournoi de Roland-Garros devant s’amorcer la semaine prochaine. Plus tôt en septembre, son entraîneur Sylvain Bruneau disait qu’elle était encore ennuyée par une blessure au pied.

«J’ai pris la décision difficile de renoncer à la séquence de tournois sur terre battue cette année et je consacrerai le reste de la saison à me concentrer sur ma santé et mon entraînement, a-t-elle indiqué sur son compte Twitter. Même si c’est dur d’en venir à cette conclusion, je dois me tourner vers 2021, ce qui inclut les Jeux olympiques. Je veux utiliser ce temps pour peaufiner mon jeu afin de revenir plus solidement que jamais. Comme toujours, vos mots d’encouragement signifient beaucoup pour moi et je veux retourner sur le court et batailler pour le Canada l’an prochain.»

Le dernier match d’Andreescu au sein du circuit de la WTA remonte à octobre 2019. Touchée au genou, elle avait dû se retirer des Finales de la WTA.