Les frères Tanev réunis?

Les Penguins de Pittsburgh auraient l’intention de soumettre une offre au défenseur Christopher Tanev lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, le 9 octobre prochain.

C’est ce que plusieurs sources provenant de la Ligue nationale de hockey (LNH) ont révélé au site sportif The Athletic, mardi.

Tanev, 30 ans, a disputé l’ensemble de sa carrière avec les Canucks de Vancouver, lui qui évolue dans le circuit Bettman depuis la saison 2010-2011.

Dans les dernières années, le droitier commandait un salaire annuel 4,45 millions $ et il serait à la recherche d’une augmentation.

Toujours selon The Athletic, le directeur général des «Pens», Jim Rutherford, ne voudrait pas donner plus de 5 millions $ annuellement à l’arrière. Il misera donc sur la longueur du contrat et l’aspect familial.

En effet, le petit frère du défenseur, Brandon Tanev, évolue dans l’uniforme des Penguins.

Celui-ci a été embauché comme joueur autonome le 1er juillet 2019 et il détient un contrat valide jusqu’à la fin de la campagne 2024-2025.

Rutherford aurait l’intention d’offrir un contrat de cinq ans à l’aîné, ce qui signifierait que les deux frangins termineraient leur association avec l’équipe de la Pennsylvanie en même temps.

En 2019-2020, Tanev a connu l’une des meilleures saisons de sa carrière. Le défenseur reconnu pour être efficace dans sa zone et en désavantage numérique a amassé deux buts et 18 aides pour 20 points en 69 parties. Il a également maintenu un différentiel de +4.