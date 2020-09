Belle distinction à venir pour la MLS?

La Major League Soccer (MLS), son commissaire Don Garber et le stade du Minnesota United FC, l’Allianz Field, ont été nommés en vue de la cérémonie des prix du «Sports Business Journal», lundi.

La MLS est en lice pour obtenir la distinction de la ligue sportive de l’année, tout comme l’Atlantic Coast Conference (ACC) de la NCAA, la NFL et la WNBA.

Garber pourrait quant à lui mettre la main sur la distinction du dirigeant sportif de l’année. L’agent de joueurs de baseball Scott Boras, Roger Penske et le président du réseau ESPN, Jimmy Pitaro, sont les autres candidats.

Finalement, l’Allianz Field pourrait être choisi comme installation sportive de l’année. Le Chase Center (Warriors de Golden State), le Rocket Mortgage FieldHouse (Cavaliers et Monsters de Cleveland), le TD Garden (Bruins et Celtics de Boston) et le Wrigley Field (Cubs de Chicago) ont aussi été retenus pour ce prix.

La cérémonie aura lieu virtuellement le 30 septembre à 19 h.