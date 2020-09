Michael Chavis met fin à la séquence des Yankees

Michael Chavis s’est chargé presque à lui seul des Yankees de New York, frappant deux circuits à l’origine de cinq points dans une victoire de 10 à 2 des Red Sox, dimanche, à Boston.

Bobby Dalbec et J.D. Martinez ont également expédié une balle dans les gradins dans la victoire. Jackie Bradley fils (simple), Tzu-Wei Lin (ballon-sacrifice) et Jonathan Arauz (simple) ont produit les autres points de l’équipe du Massachusetts.

Luke Voit a cogné son 21e circuit de la saison dans une cause perdante. La victoire est allée au dossier de Tanner Houck (2-0), qui n’a toujours pas concédé de point mérité en deux départs.

Deivi Garcia (2-2) a donné six points, huit frappes en lieu sûr et un but sur balles en trois manches du côté des Yankees.

Les Red Sox demeurent malgré tout au dernier rang de la section Est de la Ligue américaine, à 11,5 matchs des Yankees, deuxièmes dans la même section. Il s’agissait par ailleurs d’une première défaite en 11 partie pour les Bombardiers du Bronx, qui cherchaient à balayer une troisième série consécutive. Avec une victoire, ils se seraient qualifiés pour les éliminatoires.

Les Orioles évitent l’humiliation

Les Orioles ont également causé une certaine surprise en venant à bout des Rays de Tampa Bay au compte de 2 à 1 à Baltimore. La formation floridienne avait rempoté les quatre premières parties de cette série de cinq.

Les lanceurs se sont particulièrement distingués dans cette rencontre. John Means (2-3) a mérité la victoire après n’avoir donné qu’un point et trois coups sûrs. Il a aussi réalisé 12 retraits sur des prises en seulement cinq manches et deux tiers de travail. Cesar Valdez a signé le sauvetage.

Ryan Yarbrough (1-4) n’a pas mal paru dans la défaite, concédant deux points, cinq frappes en lieu sûr et deux buts sur balles en sept manches.

C’est un simple de Renato Nunez qui a été à l’origine des deux points de l’équipe locale. Willy Adames a été le seul à répliquer avec une longue balle en solo.