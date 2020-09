Josh Donaldson «ramasse» les arbitres

Le joueur de troisième but des Twins du Minnesota Josh Donaldson est loin de regretter son geste ayant mené à son expulsion du match de jeudi contre les White Sox de Chicago.

Il a d’ailleurs émis d’autres commentaires peu élogieux à l’égard des arbitres du baseball majeur.

Après avoir claqué un circuit en sixième manche de l’affrontement, le vétéran a contourné les sentiers comme les règles l’exigent et au moment de croiser le marbre, il a projeté de la terre sur celui-ci afin de montrer son désaccord à l’officiel. Donaldson n’avait pas apprécié une prise annoncée par l’arbitre lors d’une présence au bâton précédente, jugeant que le tir était trop à l’extérieur.

L’ancien des Blue Jays de Toronto a été chassé de la rencontre aussitôt son geste de protestation commis et il ne semblait pas avoir décoléré deux jours plus tard.

«En gros, ils s’en fichent complètement, du moins, la plupart d’entre eux. Ils veulent seulement que le match se termine au plus vite et c’est triste à regarder, car certains gars gagnent dans les six chiffres annuellement et il n’y a aucune prise de responsabilités», a-t-il mentionné à la chaîne radiophonique SKOR North, tout en disant s’attendre à recevoir une sanction supplémentaire pour ses déclarations.

«Il n’y a pas de réprimande, ni sentiment d’être redevable chez ceux qui prennent les décisions.»

Encore plus à dire?

À en juger ses affirmations, Donaldson se dit prêt à prononcer le nom d’arbitres pour appuyer ses dires.

«J’attendrai le morceau de papier que le baseball majeur m’enverra et je serai aussi volubile que je veux à propos des individus concernés. Mais je patienterai jusqu’au moment propice afin de voir où cela mènera», a-t-il indiqué.

Celui qui revendiquait une moyenne au bâton de ,225 cette saison avant les duels de dimanche, estime que les officiels jouent un rôle dans la carrière de joueurs en raison de leurs décisions inadéquates.

«Ils ne réalisent pas que nous jouons pour nos familles et notre gagne-pain. Heureusement pour moi, je détiens un contrat, mais je veux également gagner et compétitionner. Toutefois, pour plusieurs gars n’ayant pas d’entente, la différence entre subir constamment des mauvaises décisions peut affecter la carrière d’une façon ou d’une autre.»