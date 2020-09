Shapovalov dans le carré d’as à Rome

Le Canadien Denis Shapovalov s’est qualifié pour les demi-finales du tournoi de Rome, samedi, où il pourrait logiquement affronter l’Espagnol Rafael Nadal sur terre battue.

En attendant Nadal, Shapovalov a livré une solide prestation pour vaincre le Bulgare Grigor Dimitrov, 22e joueur mondial, en trois manches de 6-2, 3-6 et 6-2.

«Shapo» a rapidement saisi une occasion de briser, tôt au troisième set, pour ensuite voguer vers la victoire.

Nadal, neuf fois champion à Rome, affronte l’Argentin Diego Schwartzman, 15e au monde, lors des quarts...

Trois affrontements entre Shapovalov et Nadal ont été planifiés par le passé sur le circuit de l’ATP. À Montréal, en 2017, le Canadien a d’abord surpris l’Espagnol, en bonne et due forme, à la Coupe Rogers en trois manches de 3-6, 6-4 et 7-6 (4).

Un match qui fut magique pour les partisans de tennis du Québec.

Battu par Nadal à Rome il y a deux ans, Shapovalov avait par ailleurs profité d’un forfait sur blessure de son adversaire, au Masters de Paris en 2019, pour passer directement en finale, où il s’était incliné face à Novak Djokovic.