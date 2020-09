Les déboires des Blue Jays se poursuivent

Autre ville, résultat similaire. Les Blue Jays de Toronto ont subi une cinquième défaite consécutive, vendredi à Philadelphie, en s’inclinant lors des deux matchs d’un programme double contre les Phillies.

Le premier match s’est conclu avec un pointage de 7 à 0.

Le tout s’est écroulé en cinquième manche pour la formation torontoise. En retard 1 à 0, les Jays ont vu leurs adversaires inscrire cinq points. C’est Bryce Harper qui a sonné la charge en frappant un retentissant circuit de deux points aux dépens du lanceur Robbie Ray, qui connaissait un bon départ jusque-là.

Un simple de Phil Gosselin et un triple d’Andrew Knapp ont permis à la formation de la Pennsylvanie de compléter cette poussée de cinq points.

La défaite a été au dossier de Ray (2-5) qui a accordé cinq points sur cinq coups sûrs en quatre manches et un tiers de travail. Il a aussi passé six frappeurs dans la mitaine.

Pour les Phillies, Zach Eflin (3-2) a seulement donné quatre coups sûrs aux Jays et il en a retiré neuf sur des prises, lui qui a joué un match complet de sept manches.

Une belle opportunité ratée

La troupe de Charlie Montoyo semblait en bonne voie de remporter le deuxième match, mais les Phillies ont réalisé une remontée pour leur arracher un gain de 8 à 7 dans la deuxième rencontre.

En avance 7 à 5 lors de la sixième manche, les Blue Jays ont vu Bryce Harper et Alec Bohm respectivement frapper un double et un simple qui ont fait croiser la plaque à trois coureurs.

La formation de la Pennsylvanie avait aussi inscrit trois points lors de la quatrième manche grâce au premier circuit en carrière dans le baseball majeur de Rafael Marchan, alors que deux joueurs étaient sur les sentiers.

La formation torontoise avait fait résonner ses bâtons en quatrième manche grâce à un circuit en solo de Teoscar Hernandez et des simples de Vladimir Guerrero fils, Santiago Espinal et Cavan Biggio, pour un total de cinq points. Les Jays avaient marqué deux points de plus dès le tour suivant.

Les deux équipes joueront le troisième match d’une série de quatre samedi.

Les Dodgers s’amusent

À Denver, les Dodgers de Los Angeles ont été très productifs face aux Rockies du Colorado, l’emportant 15 à 6 grâce à ses ténors.

Cody Bellinger, Chris Taylor et Mookie Betts ont tous produit trois points. Le premier a ouvert les hostilités en deuxième manche avec une longue balle pour deux points. Gavin Lux l’a imité quelques instants plus tard pour donner une confortable avance à Los Angeles.

Taylor a inscrit ses points avec un simple et un double productif, respectivement en cinquième et sixième manche. Betts a été le plus impressionnant des trois, claquant son 16e circuit en plus d’ajouter trois points avec un rare triple.

Le dernier releveur du match, Mitch White (1-0), a profité de ce match pour obtenir la première victoire de sa carrière dans le baseball majeur. Il n’a rien accordé en deux manches en plus de passer un frappeur dans la mitaine.

Encore l’attaque des Braves

À New York, les Braves d’Atlanta ont inscrit 10 points ou plus pour la neuvième fois de la saison dans un gain de 15 à 2 contre les Mets.

Il s’agit d’un sommet dans le baseball majeur cette saison, alors que les Padres de San Diego ont réalisé huit fois l’exploit.

Les Braves ont entamé le match en force en inscrivant 12 de leurs 15 points lors des quatre premières manches, dont six lors de leur quatrième tour au bâton.

Ozzie Albies et Marcell Ozuna ont été particulièrement productifs, eux qui ont produit trois points chacun. Le premier a d’ailleurs frappé la longue balle à deux reprises.