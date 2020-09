Alex Killorn veut saisir l’opportunité

À 31 ans, l’attaquant du Lightning de Tampa Bay Alex Killorn a suffisamment d’expérience dans la Ligue nationale de hockey pour savoir qu’on ne doit pas rater l’occasion quand on a la chance de soulever la coupe Stanley.

Celui qui a grandi à Beaconsfield, dans l’ouest de l’île de Montréal, n’a jamais remporté le précieux trophée. Il avait toutefois atteint la grande finale, en 2015, avec le Lightning, qui s’était incliné face aux Blackhawks de Chicago.

«Tu ne sais pas combien d’opportunités tu vas avoir, a-t-il dit, cité par le site web de la Ligue nationale de hockey, à l’approche du premier match face aux Stars de Dallas. Nous allons prendre le défi et faire tout ce que nous pouvons pour s’assurer de gagner cette année.»

Le contexte de la présente finale, qui se déroule à Edmonton, est particulier. Si Killorn y voit un point positif, c’est qu’il n’a pas à gérer les demandes de nombreux parents et amis pour des billets. La raison est simple : il n’y aura pas de foule au Rogers Place.

«Sur le plan personnel, je suis au moins choyé parce que mon père, qui est Canadien, pourra être avec moi, a toutefois informé Killorn, sur le site web de la LNH. Plusieurs membres (de ma famille) sont aux États-Unis, ils ne peuvent donc pas venir dans la bulle à Edmonton.»

«Ce sera difficile parce que nous voudrions avoir nos proches avec nous afin de vivre un moment qui pourrait être marquant dans notre carrière», a néanmoins reconnu le vétéran.

Souvenirs d’une mésaventure

À propos de la finale de 2015, où le Lightning s’était incliné en six matchs, Killorn s’est replongé dans certains souvenirs hors-glace.

«En 2015, je me souviens d'avoir acheté une dizaine de billets pour des membres de la famille pour le match numéro 6 à Chicago, s’est-il remémoré.

«Leur vol d'avion avait été retardé et ils n'ont pas voulu me le dire pour ne pas me déconcentrer avant le match.»

Cette fois-ci, à Edmonton, une telle mésaventure n’arrivera pas...