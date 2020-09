Performance convaincante des Lakers en ouverture

Les Lakers de Los Angeles ont fait honneur à leur titre de favori en battant les Nuggets de Denver 126 à 114, vendredi, lors du premier duel de leur série de finale d’association, à Orlando.

Anthony Davis a été magistral en attaque avec 37 points et 10 rebonds. Il a pu compter sur son comparse habituel, l’inimitable LeBron James, qui a fourni 12 assistances et 15 points, établissant lui aussi un double-double.

Les meneurs en saison régulière dans l’Association de l’Ouest ont aussi été épaulés par les remises précises du vétéran Rajon Rondo. Ses neuf mentions d’aide, ont permis à l’athlète de 34 ans de devancer Michael Jordan et de faire son entrée dans le top 10 pour les assistances en séries éliminatoires.

Les Nuggets ont été dans le coup surtout lors du premier et du quatrième quart, là où ils ont inscrit plus de points que les Lakers. Nikola Jokic et Jamal Murray ont tout deux récolté 21 points, mais Denver n’a pu compter sur des passeurs aussi efficaces que Los Angeles.

Le prochain match aura lieu dimanche.