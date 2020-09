Un intérêt record pour la nouvelle concession de St. Louis

Le St. Louis City SC ne fait peut-être pas encore partie de la Major League Soccer (MLS), mais l’intérêt des partisans est palpable, puisque les billets de saison se sont envolés en nombre record, a annoncé l’équipe jeudi.

En effet, dès que les billets de saison ont été rendu disponibles au public, mercredi, 30 000 dépôts ont été enregistrés dans les 15 premières minutes et 50 000 après 24 heures. Il s’agit d’un nouveau record de la MLS.

C’est un nombre incroyable, surtout que le club est en train de bâtir un stade de 22 500 places qui coûtera 250 millions $ et que la formation du Missouri ne rejoindra le meilleur circuit nord-américain qu’en 2023.

L’intérêt des partisans n’a rien de surprenant, car les premiers articles disponibles dans la boutique s’étaient aussi envolés comme des petits pains chauds, établissant là encore une marque de la MLS.

«Je suis une fois de plus impressionnée par nos partisans, nos partisans et la communauté, et comment ils continuent à se dévouer pour le City, a mentionné par communiqué la propriétaire et présidente-directrice générale du club, Carolyn Kindle Betz. Ce n’est qu’une autre preuve de pourquoi j’aime autant St. Louis. Lorsqu’elle en a l’opportunité, notre région montre au reste du pays qu’elle est une puissance à considérer.»

Le St. Louis City SC fera son arrivée dans le circuit Garber en même temps que l’équipe de Sacramento. Le Austin FC (2021) et le Charlotte FC (2022) les précéderont.