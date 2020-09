«Marc m'a dit que j'allais jouer avec...»

Heureux signataire d’un contrat de quatre ans et 14 millions $ mercredi, le nouveau défenseur des Canadiens Joel Edmundson a vécu son premier bain médiatique, jeudi midi.

Par le biais d’une conférence téléphonique, le colosse de 6 pi 4 po et 215 lb, a d’abord mentionné que l’annonce de la transaction l’ayant amené à Montréal l’avait grandement réjoui. Mais sa famille entière, elle, jubilait.

«Honnêtement, je suis vraiment excité d’avoir été échangé ici. Dans ma famille paternelle, les gens ne parlent que français et les Canadiens ont toujours été la formation favorite de mon père. C’est un rêve qui devient réalité pour tout le monde.

«Je peux parler un peu français. Je suis allé à l’école française pendant neuf ans dans ma jeunesse. Je suis un peu rouillé cependant. Mais je souhaite me remettre dans le bain assez rapidement!»

Edmundson, 27 ans, a également confié qu’il retrouverait certains amis dans le vestiaire du Tricolore.

«Je connais déjà très bien Carey et Shea. J’ai aussi, évidemment, une très belle relation avec le nouveau venu Jake Allen, avec qui j’ai évolué à St. Louis.»

Objectif clair

Le nouvel arrière de la Sainte-Flanelle a aussi été invité à analyser sa nouvelle formation. Dire qu’il est encouragé et confiant est, vous le constaterez par vous-même, un euphémisme.

«J’adore comment le CH est bâti. Il s’agit d’une jeune équipe, très travaillante, avec énormément de vitesse. Notre défensive est très robuste et nous comptons sur plusieurs joueurs habiles en attaque. Nous avons aussi le meilleur gardien au monde. Il ne faut pas non plus l’oublier!»

Crédit photo : AFP

Edmundson a également lancé une phrase qui en fera sourire plusieurs, chez les partisans du Bleu-blanc-rouge.

«Gagner la coupe avec les Blues m’a donné beaucoup de confiance. Mais tu veux la gagner à nouveau, car c’est un sentiment très spécial. Je veux absolument donner une 25e coupe Stanley aux Canadiens.»

Quel rôle?

Depuis quelques jours, les spéculations vont bon train concernant la potentielle et future utilisation d’Edmundson au sein de la brigade défensive du CH.

Questionné à ce sujet, le défenseur y est allé d’une réponse très claire.

«J’ai parlé à Claude et Marc dans les dernières heures. Ils m’ont mentionné que le plan était que je joue avec Petry sur la deuxième paire défensive. Weber et Chiarot seraient les deux premiers défenseurs.

«Je peux jouer à gauche et à droite. J’ai un bon tir sur réception. Je n’ai aucun problème avec le fait de jouer des deux côtés si le besoin se fait sentir.»

Et quel type de présence l’imposant gaillard compte-t-il amener?

«Je suis un gars agréable dans le vestiaire, physique sur la glace et doté de bonnes qualités athlétiques.»

Pourquoi Montréal?

Joel Edmundson aurait très bien pu tester le marché des joueurs autonomes en octobre prochain. Mais il a préféré s’entendre rapidement avec les Canadiens. Pourquoi?

«Montréal était vraiment intéressé et c’est pourquoi ils ont fait mon acquisition. C’est très flatteur. Quand j’ai été échangé à Montréal, mon seul objectif était de signer ici. Les Canadiens ont toujours eu une place spéciale à la maison. Ce nouveau chapitre de ma carrière est très excitant pour moi.»