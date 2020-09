Remparts: un ancien capitaine engagé comme «coach»

L’ex-défenseur des Remparts Mikaël Tam a décidé de se joindre au groupe d’instructeurs de l’équipe québécoise, lui qui a d’ailleurs commencé le travail durant la séance d’entraînement tenue jeudi sur la glace du Centre Vidéotron.

Ancien capitaine du club, l’homme de 29 ans a évolué avec le Red Star de Kunlun, dans la Ligue continentale, au cours de la dernière saison. N’ayant pu obtenir un seul point en 11 rencontres avec la formation chinoise en 2019-2020, Tam ne peut retourner en Asie en raison de la pandémie de COVID-19. Aussi, il se disait «à la recherche d’un nouveau défi, lui qui veut apprendre les rudiments du métier d’entraîneur».

Selon un communiqué des Remparts, il a contacté le directeur général et entraîneur-chef Patrick Roy dans les derniers jours pour évaluer les opportunités et lui offrir ses services.

«J’ai dirigé Mikaël pendant cinq saisons entre 2007 et 2012, et je suis persuadé que son expérience pourra être mise à profit auprès de nos jeunes défenseurs. Il veut apprendre le métier d’entraîneur et il s’agira pour lui d’une belle opportunité de nous côtoyer dans notre quotidien», a déclaré Roy.

En carrière avec les Remparts, Tam a totalisé 53 buts et 87 mentions d’aide pour 140 points et fut capitaine de 2010 à 2012. Il détient d’ailleurs toujours le record d’équipe pour le plus grand nombre de parties jouées avec 318. Au terme de la saison 2011-2012, le natif de Québec a fait le saut chez les professionnels et a évolué pour différentes formations dans la Ligue américaine, l’ECHL et en Norvège, avant de faire le saut en Chine en 2017-2018.