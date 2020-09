L'Impact ne doit pas s’apitoyer sur son sort

Au lendemain de cette défaite amère aux mains des Whitecaps de Vancouver, les partisans de l’Impact accusent le coup. Peuvent-ils seulement se consoler en pensant que la performance globale de leur équipe s’améliore?

Rationnellement, on est tenté de répondre par l’affirmative à cette dernière question, mais l’analyste de l’Impact à TVA Sports Vincent Destouches souligne que 24 heures plus tard, la blessure est fraîche.

«L’Impact a appuyé sur un bobo qui n’est pas encore guéri, a-t-il souligné dans le balade XI MTL sur Qub Radio. Dans des circonstances où l’Impact allume la flamme de l’espoir, il a trouvé le moyen de venir l’étouffer.»

Maintenant, les hommes de Thierry Henry doivent se relever parce qu’ils ne pourront s’apitoyer sur le sort très longtemps. Trois matchs sont programmés dès dimanche prochain aux États-Unis face à des rivaux directs de l’association de l’Est. Seront-ils en mesure, compte tenu de la charge physique que plusieurs joueurs ont dû porter ces derniers jours, de ramener un maximum de points. Les analystes de XI MTL ont l’enthousiasme modéré.

La MLS qui vend

Cette saison, la MLS est en voie de battre son record de transfert vers les autres championnats. Le défenseurs Luis Binks fait notamment parti des joueurs qui ont trouvé preneur dans un club du Vieux continent.

Cet état des lieux est en ligne directe avec le modèle d’affaire du circuit et les velléités du commissaire Garber. Est-ce que l’Impact s’inscrit dans cette tendance? Et, après Binks, qui sera le prochain joueur du Bleu-blanc-noir vendu par Olivier Renard et son équipe?

Cette discussion permet à Hassoun Camara de revenir sur l’histoire de son ancien coéquipier avec l’Impact de Montréal Ambroise Oyongo: «Ce qui distingue Ambroise et (ce qui lui a permis de passer à un club en Europe), c’est son éthique de travail.»

Cette déclaration n’est pas anodine de la part de l’ancien défenseur parce qu’elle survient au moment où les analystes de XI MTL discutent de la possibilité de voir Zachary Brault-Guillard être le prochain gros transfert montréalais.

«À lui de tout mettre en oeuvre pour devenir le joueur qu’il veut devenir,» a ajouté Destouches qui est persuadé que le jeune défenseur issu du centre de formation de l’Olympique lyonnais a un avenir radieux devant lui.