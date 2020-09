Baker Mayfield a le dessus sur Joe Burrow

La deuxième semaine d’activités dans la NFL a débuté en force jeudi avec la présentation d’un duel entre deux des quarts les plus prometteurs du circuit, Joe Burrow pour les Bengals de Cincinnati et Baker Mayfield pour les Browns de Cleveland. Ce sont ces derniers qui l’ont toutefois emporté par la marque de 35 à 30, au FirstEnergy Stadium.

Nick Chubb a quelque peu volé la vedette aux jeunes pivots, inscrivant deux touchés par la course en plus de récolter 124 verges. Mayfield n’allait pas se laisser éclipser par son porteur de ballon et a lancé deux passes pour des majeurs. Il a aussi été victime d’une interception.

Les deux remises payantes ont été faites lors du second quart. Mayfield a d’abord combiné avec Odell Beckham fils sur 43 verges pour le touché avant de lancer une courte passe de six verges à Kareem Hunt pour six points supplémentaires. Ce dernier a aussi ajouté un autre majeur par la course.

Burrow, premier choix au total du repêchage de 2020, a livré toute une performance dans la défaite. Le quart de 23 ans a lancé énormément (37 passes complétées sur 61 tentées) remettant trois ballons pour des touchés et accumulant 316 verges.

Tyler Boyd, C.J. Uzomah et Mike Thomas ont été les receveurs des Bengals en mesure d’atteindre la zone payante dans ce match.

C’est tout de même un deuxième revers consécutif pour Cincinnati (0-2) alors que les Browns (1-1) retrouvent le droit chemin avec cette victoire.