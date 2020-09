Un ancien des Canadiens fait fureur en Europe

Brock Trotter n’a fait que passer avec le Canadien de Montréal, mais il fait un carton en Europe et s’est entendu avec les Dragons de Rouen, mercredi, en Ligue Magnus de France.

L’attaquant de 33 ans, n’ayant jamais été repêché par une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH), a passé plusieurs années dans l’organisation du CH à la fin des années 2000, disputant même deux matchs avec le grand club en 2009-2010.

Depuis, Trotter a déménagé ses pénates dans maintes contrées européennes. En Ligue continentale, il s’est arrêté en Lettonie et en Croatie. De plus, le Manitobain a effectué de brefs passages avec des équipes suédoises, finlandaises, autrichiennes, et plus récemment, slovaques.

L’an dernier, avec Zvolen, en Ligue élite de Slovaquie, Trotter a été le deuxième meilleur pointeur du circuit avec 60 points en 51 parties.

À Rouen, il rejoindra plusieurs de ses compatriotes, dont les anciens de la LNH Cam Barker, Mark Flood et Nicolas Deschamps, ainsi que l’ex-membre du Rocket de Laval Maxim Lamarche.