Le retour du Big Ten confirmé

Pendant que la campagne de football universitaire au Canada est reléguée aux oubliettes, les dirigeants de la prestigieuse conférence Big Ten aux États-Unis ont confirmé mercredi la tenue d’une saison 2020 qui s’amorcera vers la fin du mois d'octobre.

Dans un communiqué, l’association comprenant les universités Michigan et Michigan State a précisé que la décision avait été prise à partir d’informations présentées à un groupe de travail formé par le conseil des présidents et des chanceliers du Big Ten. Le plan de retour au jeu prévoit un protocole rigoureux. Les athlètes-étudiants, les instructeurs et les autres individus impliqués dans l’organisation de matchs ou d’entraînements auront à se soumettre à des tests antigéniques quotidiens. La surveillance du rythme cardiaque est également prévue.

«Les données que nous allons recueillir en provenance des examens et du registre des tests cardiaques offriront des contributions majeures à nos 14 institutions qui étudient la COVID-19 et qui essaient de réduire la propagation de la maladie au sein de larges communautés», a expliqué Dr Jim Borchers, médecin en chef de l’équipe de l’Université Ohio State et coprésident du sous-comité médical en charge du retour à la compétition.

Intervention de Trump?

Pourtant, au début août, les grands patrons de la conférence avaient voté pour annuler toutes les activités sportives devant avoir lieu à l’automne. Seulement trois universités – Iowa, Ohio State et Nebraska – s’étaient prononcées en faveur de la tenue d’une saison et par la suite, quelques joueurs d’impact avaient fait des pressions pour un changement de cap; ainsi, huit athlètes de Nebraska avaient entre autres intenté une poursuite. Or, les 14 dirigeants ont cette fois voté unanimement pour un retour au jeu.

Cependant, le président des États-Unis, Donald Trump, a possiblement ajouté son grain de sel dans le débat, selon ce qu’il a écrit sur son compte Twitter.

«Excellente nouvelle : le football du Big Ten est de retour. Toutes les équipes participeront. Merci aux joueurs, entraîneurs, parents et représentants d’école. Ayez une saison fantastique! Ce fut un grand honneur pour moi d’avoir aidé», a-t-il rédigé.