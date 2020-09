Port du masque dans la NFL: des sanctions à venir?

La NFL a servi lundi un avertissement à ses équipes sur l’importance des consignes sanitaires, particulièrement celles liées au port du masque, après sa première semaine d’activités.

Le vice-président exécutif des opérations football de la NFL, Troy Vincent, a en effet envoyé un message aux 32 équipes du circuit pour leur rappeler que tous les individus ayant accès à la section des bancs des équipes devaient porter le masque de façon appropriée.

Il a ajouté que cette mesure s’appliquait également aux entraîneurs et au personnel médical, et que le masque devait couvrir la bouche et le nez.

«Le non-respect de cette exigence entraînera l'imposition de mesures disciplinaires contre les individus et/ou les clubs fautifs», a-t-il ajouté.

«Nous devons rester vigilants et disciplinés dans le respect des processus et des protocoles mis en place non seulement par la ligue, le syndicat et les équipes, mais aussi par les autorités.»

Dans la semaine du 1er au 8 septembre, l’Association des joueurs de la NFL a rapporté un nouveau cas de COVID-19 parmi les joueurs et sept parmi le personnel.