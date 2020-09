COVID-19 : la perfection demeure dans la LNH

Pour une septième semaine consécutive, aucun cas de COVID-19 n’a été recensé dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

C’est ce que le circuit Bettman a annoncé lundi.

Ce sont 1357 tests qui ont été effectués lors des sept derniers jours.

Rappelons que l’ensemble des 52 membres des équipes toujours actives en séries éliminatoires subit un dépistage quotidiennement.

Présentement, les quatre formations de la LNH qui peuvent aspirer à la coupe Stanley sont dans la «ville-bulle» d’Edmonton.

Le Lightning de Tampa Bay et les Stars de Dallas sont à un gain de la grande finale, eux qui jouent respectivement contre les Islanders de New York et les Golden Knights de Vegas.