Les Yankees s’imposent en 10e manche

Un ballon-sacrifice de Luke Voit en 10e manche a permis aux Yankees de signer une victoire de 2 à 1 face aux Orioles de Baltimore, samedi après-midi, à New York.

C’est DJ LeMahieu qui a inscrit le point victorieux pour l’équipe locale. C’est également lui qui avait marqué le premier point des Yankees, en première manche, sur un ballon-sacrifice de Clint Frazier.

Ryan Mountcastle avait nivelé les chances en sixième manche, en poussant Hanser Alberto à la plaque avec un simple.

Jordan Montgomery, à qui les Yankees avaient confié le départ, s’est illustré au monticule, bien qu’il n’ait pas obtenu la victoire. En cinq manches et deux tiers, il a alloué un point non mérité, trois coups sûrs et un but sur balles, en plus de retirer neuf frappeurs sur des prises.

Le gain est plutôt allé à la fiche du releveur Jonathan Holder (3-0). Du côté des Orioles, Hunter Harvey (0-2) a encaissé le revers.

Les Yankees tenteront de balayer cette série de quatre matchs face aux Orioles dimanche après-midi.