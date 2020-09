Le CH acquiert un défenseur gaucher

Marc Bergevin a échangé un autre de ses nombreux choix au repêchage pour obtenir du renfort.

Le directeur général du Canadien a fait l’acquisition du défenseur Joel Edmundson, des Hurricanes de la Caroline, contre une sélection de 5e tour en 2020.

Le CH n’a pas eu à payer une fortune pour ajouter un défenseur d’expérience à sa formation. Il y a une explication assez évidente pour cette aubaine. Edmundson, 27 ans, pourrait devenir joueur autonome sans compensation le 9 octobre prochain.

En terme plus précis, le Canadien a obtenu les droits exclusifs pour négocier avec l’arrière de 6 pi 4 po et 215 lb.

Selon des informations recueillies par le Journal, le CH amorcera les négociations prochainement avec son nouveau défenseur et il y a de bonnes chances d’en arriver à une entente rapidement.

Sa meilleure saison

Edmundson a porté l’uniforme des Hurricanes pour une seule saison. En Caroline, il a connu la meilleure saison de sa carrière sur le plan offensif avec 20 points (7 buts, 13 passes) et un dossier de +7. Il a aussi passé 72 minutes au banc des punitions.

Le défenseur originaire de Brandon au Manitoba a gagné la Coupe Stanley avec les Blues de St. Louis en 2019. Lors du parcours des Blues, il a participé à 22 des 26 matchs des siens, amassant 7 points (1 but, 6 passes).

Les Blues l’ont échangé le 24 septembre 2019 en compagnie de l’espoir Dominik Bokk pour mettre la main sur le défenseur droitier, Justin Faulk.

Edmundson est surtout reconnu pour son implication physique et son jeu en infériorité numérique. Avec les «Canes», il était le troisième joueur le plus utilisé à quatre contre cinq après Jaccob Slavin et Brett Pesce.

Un gaucher de plus

À ses deux dernières saisons, Edmundson a touché un salaire de 3 millions (2018-2019) et 3,1 millions (2019-2020). Il sera probablement à la recherche d’un pacte d’un peu plus de trois millions.

À Montréal, Edmundson viendra ajouter du poids à la brigade défensive et il donnera un précieux coup de main au côté gauche qui compte déjà sur Ben Chiarot, Brett Kulak et Victor Mete. Il y aura aussi le jeune Alexander Romanov, un autre gaucher, mais qui peut aussi jouer du côté droit.

Le 2 septembre dernier, Bergevin a donné un choix de 3e tour en 2020 et un choix de 7e tour en 2021 aux Blues pour ajouter un gardien numéro deux de luxe en Jake Allen. Le CH avait aussi reçu un choix de 7e tour en 2022 dans cette transaction.

Pour le prochain repêchage, le Tricolore compte maintenant sur 11 choix, dont huit parmi les quatre premiers tours.