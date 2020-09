Les Lakers éliminent les Rockets

Les Lakers de Los Angeles avaient l’occasion d’éliminer les Rockets de Houston et la formation californienne n’entendait pas à rire avec une pareille occasion, elle qui s’est imposée au compte de 119 à 96, samedi à Orlando.

Dès le premier quart, les Lakers ont pris l’ascendant en se forgeant une avance de 35 à 20, avant de retraiter au vestiaire à la demie avec une avance de 11 points. LeBron James et les siens ont ensuite mis le match hors de portée des Rockets en dominant le troisième quart 33 à 18.

James a mené la charge chez les Lakers avec une récolte de 29 points, 11 rebonds et sept passes décisives en un peu plus de 30 minutes. Anthony Davis l’a imité en obtenant aussi un double-double de 13 points et 11 rebonds.

Dans le camp adverse, James Harden a fourni un effort de 30 points, mais ce ne fut pas suffisant pour permettre aux siens de véritablement embêter l’adversaire.

Les Lakers ont donc réglé le cas des Rockets en cinq petits matchs afin de progresser vers la finale de l’Association de l’Ouest.

Ils devront maintenant attendre le vainqueur de la série entre les Nuggets de Denver et les Clippers de Los Angeles avant de connaître l’identité de leur prochain adversaire. En avance 3-2, les Clippers pourraient en finir dès dimanche avec les Nuggets.