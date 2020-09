Brooke Henderson passe en tête au tournoi ANA Inspiration

La Canadienne Brooke M. Henderson a rejoint l’Américaine Nelly Korda au sommet du classement du tournoi ANA Inspiration en signant une troisième ronde de 65 (-7), samedi, à Rancho Mirage en Californie.

Cette performance lui a permis d’effacer les six coups de retard qu’elle avait sur Korda au terme de la deuxième ronde. L’Ontarienne de 23 ans a réussi un aigle et quatre oiselets sur le neuf d’aller. Elle a rajouté deux oiselets en seconde moitié de parcours, où elle a commis un boguey au 13e trou.

Pour sa part, Korda a rapporté une carte de 71 (-1), qui lui a été suffisante pour s’accrocher au sommet. L’Américaine s’est tout même bien reprise après avoir enregistré un double boguey et un boguey aux cinquième et sixième fanions. En effet, elle a réussi trois oiselets en fin de parcours ce qui lui a permis de limiter les dégâts.

Henderson et Korda présentent des cumulatifs de 204 (-12) et ont deux coups d’avance sur leurs plus proches rivales.

L’Australienne Katherine Kirk, l’Américaine Lexi Thompson et la Sud-Coréenne Mirim Lee se partagent le troisième rang avec des pointages de 206 (-10).

Également en lice, l’Ontarienne Alena Sharp a joué une troisième ronde de 73 (+1). Elle est présentement 62e, à 15 coups des meneuses.