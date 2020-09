Sergachev surprend tout le monde!

Le défenseur du Lightning de Tampa Bay Mikhail Sergachev a inscrit un but de toute beauté vendredi, lors du troisième match de la finale de l'Est, face aux Islanders de New York.

L'ancien des Canadiens de Montréal a déjoué son compatriote Semyon Varlamov grâce à un superbe lancer du revers à la suite d'un brillant jeu de l'attaquant québécois Yanni Gourde.

Ce deuxième but des séries du Russe de 22 ans égalait la marque 1-1 en fin de premier engagement.

À voir dans la vidéo ci-dessus.