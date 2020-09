Robin Lehner et les Golden Knights se seraient entendus

Il semblerait que les Golden Knights de Vegas et le gardien Robin Lehner se seraient entendus sur une prolongation de contrat de cinq ans.

C’est ce qu’avançaient différentes sources, dont le média indépendant The Fourth Period, vendredi.

L’entente serait d’une valeur totale de 25 millions $, ce qui représente un salaire annuel de 5 millions $. L’équipe et l’athlète se seraient d’ailleurs entendus avant le retour au jeu cet été, soit en juin dernier.

Les Golden Knights avaient obtenu Lehner des Blackhawks de Chicago en février dernier. En saison régulière, il a disputé trois parties avec le club de Las Vegas, maintenant une moyenne de buts alloués de 1,67 et un taux d’efficacité de ,940.

En séries éliminatoires et lors du mini-tournoi de l’Association de l’Ouest, le Suédois de 29 ans a été le partant de sa formation pour 14 des 18 matchs. Il a affiché un dossier de 9-4-1, une moyenne de buts alloués de 1,92 et un taux d’efficacité de ,921.

Cette possible signature de contrat soulève des questions sur l’avenir du gardien Marc-André Fleury avec l’équipe de Vegas. Le Québécois doit présentement se contenter du rôle de second. Il détient un contrat valide jusqu’à la fin de la saison 2021-2022 et reçoit un salaire annuel de 7 millions $.