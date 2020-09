Deux bonnes nouvelles pour les Yankees

Les Yankees de New York pourraient compter sur le retour de deux joueurs vedettes, en Aaron Judge et Giancarlo Stanton, dans un peu plus d'une semaine.

Selon le site MLB.com, le gérant de l’équipe Aaron Boone a qualifié de «bonnes», les chances de revoir les deux frappeurs de puissance dans son alignement lors de la fin de semaine qui opposera les siens aux Red Sox de Boston, du 18 au 20 septembre.

Les Bombardiers du Bronx auraient bien besoin de renfort pour le dernier droit de leur saison régulière. La formation new yorkaise tente désespérément de maintenir sa place en éliminatoires, même si elle a perdu sept de ses neuf derniers duels avant le programme double contre les Orioles de Baltimore, vendredi. Les Orioles sont d’ailleurs l’une des équipes aux trousses des Yankees afin d’obtenir un billet pour les séries d’après-saison.

Judge a aggravé sa blessure au mollet droit lors d’un match contre les Braves d’Atlanta, le 26 août. En 18 matchs cette saison, il a maintenu une moyenne au bâton de ,292. Il a cogné 19 coups sûrs, dont neuf longues balles, en plus d’avoir produit 20 points et croiser le marbre lui-même à 16 reprises.

Pour sa part, Stanton a seulement pris part à 14 rencontres en raison d’une blessure à la cuisse gauche et il présente une moyenne au bâton de ,293. De ses 12 coups sûrs, trois ont quitté les limites du terrain. Stanton a seulement produit sept points, mais il a réussi à faire le tour des sentiers 10 fois.